Pärnu viisaastaku eelarvestrateegia panustab uuele sillale ja teedele

Lähiaastate suurim investeering on uus sild, mille ehitamist tahetakse alustada järgmise aasta oktoobris. Silla rajamiseks on planeeritud 22 miljonit eurot, sellest 10,7 on kavas kulutada järgmisel, 5,5 miljonit 2022. ja 5,8 miljonit 2023. aastal. Üle poole sillaehituse rahast loodab linn saada riigilt ja Euroopa Liidult.