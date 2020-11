Volikogu nimetas Pärnu abilinnapeaks Silver Smeljanski

Volinike küsimustele vastates märkis Smeljanski, et muude oma töövaldkondade juures tahab ta uues ametis panustada kaugtöövõimaluste arendamisse Pärnus.

Valdkonnad, mille eest Smeljanski abilinnapeana vastutama hakkab, on samad, mis Aavikul: linna areng ja planeerimine, maaga seotud toimingute korraldamine, ehitusjärelevalve korraldamine, turism, ettevõtluse arendamine, linna areng, muinsuskaitsealase töö korraldamine jne.

31aastane Smeljanski on Pärnus sündinud ja kasvanud. Ta on elanud ja õppinud New Yorgis ja Taanis. 2016. aastal suvepealinna tagasi kolinuna avas ta Baltimaades ainulaadse pakendivaba toidupoe Paljas Pala ja pani järgmisel aastal koos mõttekaaslastega aluse suvepealinna esimesele koostöötamiskeskusele Forwardspace. Enne abilinnapeana tööle asumist töötas Smeljanski Pärnumaa arenduskeskuses ettevõtlusinkubaatori projektijuhina.