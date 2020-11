Rainer Aavik asub sotsiaalministeeriumis vedama Tallinna haigla projekti

“Uue haigla kavand arvestab täiel määral tänapäevase nakkuskontrolli vajadusi, lisab haiglavoodeid, võimaldab paremini kasutada meie piiratud meditsiinipersonali ja tooks sellega suure edasimineku kogu Eesti tervishoiule. COVID-19 pandeemia on näidanud, et Tallinna haigla rajamine on tervishoiu toimepidevuse seisukohast möödapääsmatu, teisalt on praegu tekkinud erakordne võimalus Euroopa Liidu rahastuse toel see vajalik investeering ära teha,” rääkis sotsiaalminister Tanel Kiik. “Projekti elluviimine toimub tihedas ja heas koostöös Tallinna linnaga ja ka projektimeeskonna moodustame linnaga ühiselt. Rainer Aaviku pikaajalised kogemused ettevõtluse arendamise sihtasutuses (EAS) ja kohaliku omavalitsuse tasandil teevad temast väärtusliku täienduse projektimeeskonda.”