Uue kunsti muuseum pääses 660 000eurosest nõudest

Novira E10 juhatuse liige Aleksei Nikolajenko kinnitas, et kokkulepe on sõlmitud, kohtus kinnitatud ja sihtasutus on Esplanaadi 10s ruumid vabastanud. “Peame kinni ka oma lubadusest ja oleme loobunud mis tahes nõuetest sihtasutuse suhtes,” kinnitas Nikolajenko pressiteate vahendusel ja avaldas heameelt keerukale olukorrale lahenduse leidmise üle.

Oktoobri lõpus võimaldas omanik visuaalse antropoloogia ühingul majas korraldada varem kavandatud filmifestivali. “Iga koostöö väärikas lõpetamine on väärtus omaette ja meil on väga hea meel, et just pika traditsiooniga filmifestivalist sai omamoodi lõppakord ühele etapile uue kunsti muuseumi ajaloos,” rõhutas Nikolajenko.