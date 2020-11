Selgus hansalinn Pärnule pühendatud hõbedast meenemündi kujunduse autor

“Merekaubanduse tähistamiseks on mündi kujunduses kasutatud Pärnu geograafilisi koordinaate ja kompassi, mille järgi meremehed on oma kursse seadnud nii keskajal kui ka tänapäeval. Usun, et mündi kujundus on ajakohane ka praegu, sest peale kuurortlinna on Pärnu merendus- ja sadamalinn,” märkis Mesi.