Täiskasvanute gümnaasium ja Mai kool naasevad kontaktõppele

Mai kooli direktor Silja Kikerpill kinnitas, et tulevast nädalast tulevad põhikooli vanemad klassid koolipinki tagasi. Nemad on digiõppel olnud juba kaks nädalat. Sel nädalal distantsõppele jäänud algklassid naasevad kooli loodetavasti ülejärgmisel nädalal.

“Kuna meil on suur kool, siis natukene veel hajutame,” selgitas Kikerpill. “Annaks jumal, et ei tuleks uusi nakatunuid.”

Koolijuhi jutu järgi on arutatud sedagi, et kui ilm lubab, toimuksid kehalise kasvatuse tunnid õues, et lapsi saaks paremini hajutada. Nii soovib kool kaitsta õpetajaidki. Kikerpill tõi esile, et asümptomaatilise lapse ja õpetaja kokkupuutel kuulub riskirühma viimasena nimetatu.