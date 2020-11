Ühistranspordis on maski kandmine kohustuslik. FOTO: Remo Tõnismäe

Üleeilsest on maski kanda kohustuslik kõikjal avalikes siseruumides, sealhulgas ühissõidukites ja teenindusasutustes. Perearstid nimetavad erandjuhte, kes maski kandma ei pea või kellel see on keelatud.