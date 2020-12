Väikelinnade ajaloolise keskuse elavdamiseks küsisid enim rahatuge pärnakad

Taotlusvooru “Muinsuskaitsealad ajaloolistes linnakeskustes” laekunud projektidest vähemalt seitset hakatakse rahastama Euroopa majanduspiirkonna ja Norra toetusprogrammist, et Eesti väikelinnade muinsuskaitsealade hooneid restaureerida ja avalikku kasutusse võtta.

“Toetuse eesmärk on elavdada muinsuskaitsealasid,” teatas kultuuriministeeriumi muinsuskaitsenõunik Liina Jänes pressiteate vahendusel. Lisades, et seetõttu eelistatakse seni tühjana seisnud või alakasutatud, kuid suure ruumimõjuga hooneid, mida korrastada ja tarvitusele võtta.

Rahatuge sai taotleda hoonetele Haapsalu, Kuressaare, Lihula, Paide, Pärnu, Rakvere, Viljandi, Valga või Võru linna muinsuskaitsealal. Kohalikke omavalitsusi on taotlejate hulgas neli, kõik ülejäänud eraomanikud. Täpsemat infot selle kohta, milliseid uusi kasutusviise ajalooliste majade omanikud pakkusid, saab ministeerium anda uue aasta alguses, kui projektid hinnatud.

Hoolimata koroonakriisi tingitud reisipiirangutest on kuus taotlejat leidnud välismaalt koostööpartnereid. Jänes avaldaski lootust, et kuna projektide elluviimiseks on aega kaks ja pool aastat, jõuavad ehk toe saajad selle aja jooksul välispartneritega reaalselt kohtuda ning koostöö Eesti ja Norra vahel ei jää ainult virtuaalseks.