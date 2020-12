Lääneranna vald otsib koduõppel lastele pruugitud arvuteid

Koroonaviiruse levides on üha enam koole sunnitud võtma vastu uued meetmed, et hajutada õpilasi ja vähendada nakkusohtu. Lääneranna vallas on täielikul või osalisel distantsõppel Lihula gümnaasium, Virtsu kool ja Kõmsi lasteaed-algkool.

Valla avalike suhete spetsialisti Kristina Kuke jutu järgi katsetavad koolid erinevalt esimesest lainest kombineeritud õpet. “Näiteks Kõmsi koolis käivad lapsed haridustemplis üle päeva, kord on koolimaja suuremate laste, siis jälle väiksemate päralt,” rääkis Kukk. Lihula gümnaasiumis on koduõppel kõik peale kooliuusikute ja hariduslike erivajadustega laste. Virtsus on koduõppel kogu kool.

“Kindlasti on neid, kes on oma arvutid uute vastu välja vahetanud, kuid vana ja töökorras on jäänud seisma. Miks mitte anda eakatele, kuid töökorras seadmetele uus elu, kinkides need lastele, kes neid vajavad,” ütles Lääneranna abivallavanem Ene Täht, kelle sõnutsi saadi kevadel küll hakkama koolist laenutatud seadmetega, kuid need tuli hiljem tagastada. “Oma on ikkagi oma ja seda saab kasutada õppetöös ka tulevikus, kui koroonaviiruse oht on möödas,” selgitas Täht.