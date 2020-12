Selgusid jõululuule konkursi finalistid

Hindajate sekka kuulunud Piia Karro-Selg kiitis Mai, Sindi ja Kergu kooli, sest nendest kolmest koolist konkursile saadetud luuletusi lugedes oli tajutav, et õpetaja on ülesannet andes õpilastega arutlenud luuletuse sisu võimalikkuse teemal.

“Näiteks oli Kergus paljude luuletuste algus küll mõneti sarnane, kuid edasi oli iga õpilane kirjutanud oma fantaasia järgi. Nii oli palju loodus- ja loomateemalisi luuletusi. Just nende kolme kooli pedagooge soovin eriti esile tuua, et nii tublilt on noortega tööd tehtud ja kaunid luuletused teele saadetud,” lausus Karro-Selg.