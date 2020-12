Toidupank ootab kogumispäevadele appi vabatahtlikke

Üldse saab Eestis toitu annetada 47 kaupluses. Toidupanga teatel on koroonakriis märkimisväärselt suurendanud toiduabi vajajate hulka.

„Vabatahtlikuks tulek on eraisikutele, ettevõtetele ja mis tahes organisatsioonidele hea võimalus kaasa lüüa toidupanga töös, kulutades paar tundi heategevusele, millel on suur mõju tuhandetele raskustesse sattunud peredele,” soovitas toidupanga kommunikatsiooni- ja projektijuht Liina Peäske.

„Toidukogumispäevadele on appi oodatud vabatahtlikud kogu Eestis – sel korral umbes 700 inimest varasema ligemale 1000 asemel,” selgitas Peäske. Ta lisas, et praegu on koroonaviiruse leviku tõttu vabatahtlikke puudu pea kõigis maakondades.