Noor squash‘i-mängija pälvis lastekaitse liidu fondi stipendiumi

“Uudis oli väga rõõmustav. Selle tulemusena sain makstud trennid, mis moodustavad suure osa väljaminekutest,” ütles Mälk, kelle suur siht on võita Eesti meistritiitel ja Euroopa meistrivõistlustel U19 vanuseklassis astuda pjedestaali kõige kõrgemale astmele.

Seekordses stipendiaatide rivis on üle poole sportlased, kuna tervelt kaheksas positiivse rahastusotsuse saanud taotluses küsiti toetust spordi toetamiseks. Järgnevad muusikud, keda on kokku viis stipendiaati, ning esindatud on ka loodus- ja näitehuvilised.