Politsei saadab pärnumaalastele 59 musta jõulukaarti

Must kaart läkitatakse inimestele, kes on aasta jooksul toime pannud neli või rohkem liiklussüütegu. Tänavu on kaardisaajaid 770, kellest 100-le potsatab saadetis postkasti teist ja kümnele inimesele kolmandat korda järjest. Kokku panid korduvrikkujad aasta jooksul toime pisut üle 4400 rikkumise.

On olnud ka juhuseid, kus inimene, kes ei ole olnud kaardisaajate nimekirjas, on politseile kirjutanud ja avaldanud soovi see kaart saada.

PPA pressiesindaja Annika Maksimovi sõnul on kaartide kohta tulnud seinast seina kirjalikku tagasisidet. “On nii neid, kes on pahased, et selle kaardi said, pidades enda rikkumisi selleks liiga väikesteks. Kuid on olnud ka juhuseid, kus inimene, kes ei ole olnud kaardisaajate nimekirjas, on politseile kirjutanud ja avaldanud soovi see kaart saada,” märkis Maksimov.