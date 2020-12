Pärnust jätkab vaid kunstihoone riiklikult tähtsaks kultuuriehitiseks pürgimist

Pea poolteist kuud tagasi leidis samast nimekirjast Läänemere kunstisadamagi, mis nüüdseks on välja arvatud.

Kultuurikomisjoni esimees Aadu Must tõdes, et ettepanekute hulk ja mitmekülgsus rõõmustas ning seega osutus juba ainuüksi eelvaliku tegemine väga keeruliseks. Tema sõnade kohaselt peeti tähtsaks toetada regionaalset tasakaalu ja kultuurielu väljaspool pealinnagi. “Samuti soovime kultuurkapitali abil hoogu anda nendele kultuuriehitistele, mis ühendavad eri kultuurivaldkondi ja soodustavad valdkondadevahelist koostööd,” rääkis Must.