Tori vald taotleb riigilt Sindis asuvaid Pärnu jõe äärseid kinnistuid

Tori vallavanema Lauri Luuri sõnutsi on ambitsioon luua keskus, mis pakub Eestis ainulaadseid võimalusi kärestikul veesporti harrastada ja rahvusvahelisi võistlusi korraldada. Peale tehiskärestiku võistlustaristu väljaarendamise ehitatakse jõe äärde spordiklubi. “Koos nüüdisaegse rekreatsioonialaga, mis on planeeritud kärestiku kallastele, tõstab veespordi- ja veeturismikeskus piirkonna atraktiivsust,” vahendas vallavalitsus pressiteate vahendusel Luuri öeldut.

Maa-amet on juba andnud Tori vallavalitsusele teada, et Pärnu jõega seotud katastriüksusi Oore, Muraka ja Piistaoja külas ei lähe riigi ülesannete täitmiseks vaja ja need antakse vallale, korraldamaks kohalikku elu.