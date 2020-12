Lugejakiri: Silmadele klapid või WC uks lukku

Esialgu, pärast teadet, et vabalevi TV ülekanded tulevad uuest aastast HD vormingus, ei ehmatanud, sest teadsin, et minul on uued kaasaegsed televiisorid ja kõik kombes. Kes siis ikka teiste muredele mõtleb. Aga ehmatus oli suur, kui märkasin oma magamistoa teleril SD märki. Esialgu lootsin, et tegemist on lihtsalt seadistusega, aga selgus, et minu 10 aastat vanal suurel LCD televiisoril ei olegi HD valmidust. Hakkasin otsima lihtsamat ja odavamat võimalust ka uuel aastal antennilt tulevaid programme vaadata. Lootsin, et ostan siis mingi analoogse digiboksi nagu kunagi varem.

Elektroonikakauplusest vastati, et sellise liidese soetamine on võimalik vaid erinevatelt teenuspakkujatelt. See info osutus küll ekslikuks, sest üks variant on ka kauplustes olemas, ainult selle peab laost tellima ja hind on 30 eurot. Teenuspakkujatel on digiboksi hind ligi 100 eurot. Võib ju arvata, et kui lepin vabalevist tuleva vaid mõne programmiga, siis ilmselt on minu rahalised võimalused kesised (35 eurot on 10 päeva toiduraha). Pealegi, jälle mässata kahe puldiga, seadistada teler, paigutada kusagile uus kast, mis vajab pikendust uuele juhtme seina pistmiseks ning elektrikulu suurenemine. Vot sellised „väikesed“ ebameeldivused.