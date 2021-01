Olümpiahõbe kohtus Pärnumaa lasterikaste peredega

Praegune koalitsioon on deklareerinud, et laste toetamine on neile esmatähtis, paraku jääb selleks hooajalisest katuseraha jagamisest näiteks konservatiividele lähedal seisvate inimeste hobide tarvis Pärnumaal väheks.

