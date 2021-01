Muutunud olud maailmas, sealhulgas turismis, ei ole toonud üksnes halba. Näiteks hoitakse varasemast enam kokku ja ühiste plaanide tegemise, ümarlaudade ja ettevõtjatele pakutavate koolituste vastu valitseb senisest suurem huvi. “Tõenäoliselt saavad ettevõtjad just seepärast, et tööd on vähem, oma ärile laiemalt vaadata ja muutusi kavandada,” tõdes Pärnu linnavalitsuse arenguteenistuse juhataja Anneli Lepp. Varasemast erinev seis valitseb bussireiside puhul, mis tõid Pärnu spaadesse korraga mitukümmend väärikas eas klienti. Need reisid enam ei taastu, usub arenguteenistuse juhataja.