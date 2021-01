Ainuüksi Pärnumaal mobiilsete kaameratega kindlaks tehtud kiiruseületamiste eest laiali saadetud trahvide summa ületab 860 000 eurot, millest ligemale 75 protsenti on praeguseks tasutud. Juhtudel, kus kihutamise on tuvastanud patrull ja alustatud on väärteomenetlust, on makstud 80 protsenti trahvidest.