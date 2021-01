Linn leidis teehooldaja mõni tund enne lumetormi

Tänavate hooldaja leidmiseks korraldajatud riigihanke 29. detsembril kukkunud tähtajaks laekus kaks pakkumust, odavaimalt oli valmis töid tegema AS TREV-2 Grupp.

Taristu- ja ehitusteenistuse juhataja Väino Kauri sõnade kohaselt on tänavate hooldamise nõuded karmistunud, hooldepiirkond suurenenud ja hinnad kuue aastaga tõusnud.

Linn põhjendas hilinenud hanget sellega, et linnas tehti eelmisel aastal erakordselt palju teetöid ja kuna hange oli ülimahukas ja kompleksne, võttis selle ettevalmistamine väga palju aega.

Nüüdseks on ettevõte, mis Pärnu tänavaid, jalg-, kergliiklus- ja kõnniteid, parklaid ja bussipeatusi korraks hoiaks, viimaks leitud.

TREV-2 Grupi Pärnu projektijuhi Andres Kogre sõnade kohaselt on firma lumetormiks igati valmis. “Olime täna hommikulgi valmis, aga ei tulnud ju midagi,” muigas ta.

Projektijuhi kinnitusel on kõrgeima taseme ehk bussiliiklusega tänavatele valmis sõitma kuus kuni kaheksa masinat ja kõrvalteedele kümmekond.

“Eks me asu tegutsema kohe, kui selleks vajadus on. Kui viis sentimeetrit lund on maha tulnud, asume tööle,” selgitas Koger. “Kui bussiliiklusega tänavatel hakkab libedus tekkima juba enne, siis alustame mõistagi varem.”