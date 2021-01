Riigi eestvõttel asutakse selgitama Pärnu jõe kasutusviise

„Viimaste aastate jooksul on Pärnu jõe kasutamine veeliikluseks ja spordialade harrastamiseks, puhkuse veetmiseks ja kalastamiseks kiiresti kasvanud. See on aga kaasa toonud huvigruppide vastuolud vee- ja kaldaala kasutamisel,” ütles riigihalduse minister Anneli Ott pressiteate vahendusel. „Planeering peaks ala kasutajate eri huvid tasakaalustama ja looma arengupotentsiaali.“