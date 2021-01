Koha on kalatööstuses oluline ­kala. Töönduslikus saagis Pärnu lahes moodustavad enamiku viie- ja kuueaastased kohad, seega, 2021. aastaks koorunud koha jõuab kalurite võrkudesse aastatel 2026–2027. Seega on kaluritelegi tähtis, et koha kudeperiood mööduks edukalt.