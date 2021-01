„Kuigi praeguste külmemate ilmadega võib tunduda, et merejääle minek on turvaline, on see mulje petlik. Esimesed külmad ilmad ei ole veel Pärnu lahte küllalt paksu jääga kaanetanud ja kaldast eemal võib inimene sattuda ohtu,” ütles Pärnu politseijaoskonna piirivalve välijuht Janek Pinta.

Pinta palub veel varuda kannatust, kuni jää on inimese kandmiseks ohutu. „Selleks peaks jää olema umbes seitsme kuni kümne sentimeetri paksune. Lubame jääle minna niipea, kui see on küllalt tugev,” lausus ta.

Lääne-Eesti rannikujääle mineku keelu kehtestas Lääne prefektuur 12. detsembril.

Päästeameti teatel on kolmapäevast lubatud jääle minna nendel siseveekogudel, kus jääkaane paksus on vähemalt kümme sentimeetrit. Päästeamet mõõdab iga päev populaarsemate siseveekogude jää paksust, tulemusi näeb pidevalt täienevast kaardirakendusest.

Jääkaart on loodud selleks, et inimestel oleks võimalik saada mugavalt infot jääolude kohta Eesti siseveekogudel. Eestis on ligemale 1200 järve ja veehoidlat, hulk jõgesid ja tiike. Igale poole päästjad jää paksust mõõtma ei jõua, kuid kindlasti kontrollitakse jääolusid veekogudel, kus inimesi käib rohkem ja õnnetuste oht suurem.

Päästekomandod mõõdavad jää paksust vastavalt ilmaoludele ja seni, kuni jääolud on stabiilsed. Andmed sisestatakse kaardirakendusse.