Uudne teraapia päästis teismelise operatsioonist

17aastasele Paula Kübarale pidi ema alati meelde tuletama, et ta suu suletud hoiaks. Paula küll kuulas ema, kuid mõne aja möödudes vajus suu lahti tagasi. Nii neiu ise kui ka arstid pidasid suu kaudu hingamise põhjuseks nina kõverat vaheseina. Paula on noorest east hoolimata käinud seetõttu mitmel operatsioonilgi, näiteks eemaldatud on adenoidid, kuid lõikused ei ole oodatud tulemust toonud.