Nüüdsest tohib Pärnumaa rannikul minna merejääle

Lääne prefektuuri piirivalve välijuhi Janek Pinta sõnul on viimase nädala külmakraadid aidanud tublisti kaasa jää paksenemisele Lääne-Eesti rannikul ja seetõttu on Lääne-, Pärnu-, Saare- ja Hiiumaal merejääle minek lubatud. Kuid ta toonitas, et tuleb olla tähelepanelik, kuna paiguti võib jää siiski olla nõrgem.