Linnavolinikud olid valimisringkondade suhtes eri meelt

Keskerakondlane ja volikogu esimees Andrei Korobeinik, kes ühte ringkonda eelistava eelnõu volikogu ette tõi, märkis, et sellega lõpeks suure ja väikese Pärnu vastandamine. “Peame lähtuma sellest, et meil on üks omavalitsus ja ühised huvid. Peame kaitsma kõigi huve,” sõnas Korobeinik.

Opositsiooni kuuluv Isamaa on järjepidevalt seisnud kahe ringkonna eest, leides, et maapiirkonnad pole ühe ringkonna puhul piisavalt esindatud.

Pärnu linnavolikogu Isamaa fraktsiooni esimees Jaanus Põldmaa meenutas tollast valdade ühinemisläbirääkimist ja lepingut, millega taheti teha Pärnu linna suuremaks. “Linna suuremaks tegemine polnud aga mõeldud osavaldade iseseisvuse hinnaga. Terve selle osavaldade temaatika tõi sisse Audru, kes ütles, et meil on rahvaarv piisavalt suur, me ei pea linnaga ühinema ja kui seda osavaldade temaatikat sisse ei tule, siis me ei ühine,” rääkis Põldmaa. “Ma ei uskunud, et linn hakkab juba selle ühinemislepingu ajal seda lepingut murdma.”