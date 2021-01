Linnavalitsuse alushariduse peaspetsialist Marga Napp täpsustas, et maksuvabastus ei kehti, kui terviseamet on mõne rühma määranud eneseisolatsiooni. Sel juhul saavad lapsed lasteaias käia, kuid rühma laste liikumine üldkasutatavates ruumides on piiratud.