Lapsed ristisid aasta teo puhul kingitud kaisukaru

Raja lasteaias käib nii eesti kui vene lapsi, seega on karul kaks nime. Lapsed pakkusid kaisukarule mitmesuguseid nimesid. Näiteks olid valikus Romek, Säde, Kalli, Roosilill. Kõige rohkem hääli kogusid aga Miša ja Eduard.

“Karu Eduard on meie ühise sõbra Lotte raamatu tegelane, kes on väga heasüdamlik ja sõbralik. Seega saigi aasta teo tiitliga kaasnenud mängukaru oma nime just sellest loost,” selgitas Raja lasteaia õppealajuhataja Halliki Tammiste.