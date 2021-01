Audru jõe suudmes vajusid kalamehed läbi jää

“Mehed olid vajunud läbi liigõhukeseks sulanud jää umbes 25 meetri kaugusel kaldast, kus vee sügavus on tõenäoliselt kaks meetrit,” vahendas Lääne päästekeskuse pressiesindaja Maris Moorits. “Õnneks olid kalameestel kaasas jäänaasklid, mis tõenäoliselt meestel eluga pääseda aitasid ja tänu millele nad said ise kaldale tagasi.”

Pärnu päästekomando rühmapealik Märt Hindreus selgitas, et muutlike ilmastikuolude tõttu on jääolud väga ebaühtlased.

“Audru jõe suudmes on praegu jää vaid paari sentimeetri paksune ja see inimest kindlasti ei kanna,” rääkis Hindreus, kes märkis, et jäänaasklid, mis aitasid meestel eluga pääseda, peaksid jääle minnes kaasas olema.