Suurt eelarvemiinust loodetakse aasta jooksul vähendada

Nii hiigelinvesteering kui ka selle tõttu eelarvesse tekkinud suur puudujääk on osaliselt näilised. Nimelt on silla projekteerimine ja ehitusega alustamine tänavuse eelarve mõistes suuresti vaid raamatupidamislik lüke. Kui selleks tarbeks on arvestatud 10,6 miljonit eurot, siis eelarve koostamist juhtinud abilinnapea Meelis Kukk rääkis, et selline summa tegelikult ära ei kulu ja selleks läheb hoopis paar-kolm miljonit eurot. Üle­jäänu tõstetakse hiljem tulevatesse aastatesse. Eesmärk on, et lepinguid oleks tänavu üleüldse võimalik sõl­mida: kui rahaline kate puuduks, ei saaks seda abimeeri teatel teha.