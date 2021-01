Väikeettevõtteid oodatakse kevadel linnalt toetust küsima

Audrus tegutsev betoonist ehitustooteid ja betooni (ehitussõnavaras kaubabetooni) valmistav kümne töötajaga Pärnu Graniit OÜ taotles toetust paari aasta eest, et minna teadmisi ja kogemusi hankima Euroopas tegutsevalt betoonitehaselt. "Eestis on nii, et kui sul on mingeid tootmisteadmisi vaja, siis konkurendid infot ei jaga. Kuna me selle tehasega otseselt ei konkureeri, siis nemad jagavad oma teadmisi küll," rääkis ettevõtte müügijuht Teet Rehtla.