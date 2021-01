Päraküla elanikud ei taha oma kodu lähedale kaevandust. Nad kardavad, et kaevud jäävad tühjaks. Lepiku perenaine Ülle Sinijärv usub, et kaevandamise tulemusel jääksid vähemalt neljal talul kaevud kuivaks, kuna need on madalad. Sinijärv ütles, et kui suvel pesta kolm masinatäit pesu järjest, on kaev juba praegu peaaegu tühi.