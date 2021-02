Selgus, et soovitamisvalmidus erineb asukohati. Pärnus on 28 protsenti ametisolijaid valmis kutsuma tuttavaid enda tööandja juurde tööle.

Infotehnoloogiasektori ning rahandus- ja pangandustöötajatest 39 protsenti on tööandjaga sedavõrd rahul, et kutsuks tööle tuttavaidki. Töötlevas tööstuses aga soovitaks oma leivaisa vaid 19 protsenti ametiskäijatest.

Cvkeskus.ee turundusjuht Henry Auväärt ütles, et töötajad, kes on valmis oma tööandjat soovitama, on viis korda ustavamad ja plaanivad vähemalt kaks korda pikemat staaži kui need, kes pole valmis soovitama.