Uus radar teeks lääneranniku tuulikutele tee vabaks

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on vaaginud siinsele rannikule praegusest võim­sama õhuseireradari ostmist. Elanikele tähendab see seda, et rohelise tule võib saada mõnigi senistest hoopis kõrgemate tuugenitega tuulepark. Vähemalt ei saa siis takistuseks asjaolu, et tuulikud hakkavad segama kaitseväe radari tööd.