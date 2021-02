Nakatunute arv püsib stabiilne, ent haiglaravil olijate arv kasvab

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 pärnumaalase kohta on 630. Enam on nakatunuid vaid Ida-Viru- (798,5) ja Järvamaal (749). Madalaim on nakatumisnäit naabermaakonnas Läänemaal (239,7).

Terviseameti Lääne regionaalosakond jälgib üle 3000 inimese, kellest 645 on nakatunud.

Pärnu haiglas oli hommikul 32 COVID-19-patsienti, neist kaks vajavad intensiivravi. Haiglast sai koju kaks koroonapatsienti ja haigestunuid tuli juurde neli.

Haiglas suri 93aastane koroonat põdenud naine. Kokku on siinses haiglas elu jätnud 34 COVID-19-haiget.

Pärnumaal on COVID-19 vastu vaktsineeritud 4013 inimest ehk 2,9 protsenti rahvastikust. Vaktsiinikuuri on läbinud 1517 elanikku, mis moodustab 1,8 protsenti elanikest.

Lääneranna vallavalitsus kehtestas allasutustele lisapiirangud

Lääneranna valda on üheksa päevaga lisandunud 68 pärgviirusega nakatunut. Kahe nädala haigestumus 100 000 elaniku kohta on Lääneranna Teataja andmetel tõusnud 305-lt 1412ni. Pärnumaal tervikuna on vastav näitaja 630.

Terviseameti pressiesindaja Merilin Verniku sõnutsi ei ole aga Lääneranna vald sugugi kõrgeima nakatumusega omavalitsus Pärnumaal. “Näiteks Pärnus on nakatumisnäit 2530,” täpsustas Vernik ERR-le.

Läänerannas on haigestunute seas õpilasi, koolmeistreid, lapsi ja ka valla hallatavate asutuste töötajaid. Sestap ollakse vallamajas seisukohal, et peale kogu Eestis kehtivate piirangute on viiruse leviku tõkestamiseks vaja vallas rakendada lisameetmeid.

Koroonaviiruse epideemilise leviku tõkestamiseks Lääneranna valla haridus-ja kultuuriasutustes kehtestatakse 12.–19. veebruarini järgnevad lisapiirangud: Lääneranna vallavalitsuse hallatavates huvikoolides peatatakse tavapärane õppetöö ja viiakse see täielikult üle distantsõppevormile;

mitmes koolis tunde andvatel õpetajatel võimaldatakse töötada virutuaalselt, nii et lapsed on koolis klassis;

kõikides Lääneranna valla hallatavates kultuuriasutustes peatatakse huviharidus ja -tegevus (sh täiskasvanutele);

lõpetatakse huvitegevus, kus osalevad eri koolide, klasside ja lasteaedade rühmade lapsed;

nii siseruumides kui välitingimustes peatatakse huvitegevuse ja kultuurisündmuste korraldamine, mida veavad väljaspool asutust töötavad juhendajad;

minimeeritakse haridusasutuste sisesed eri klasside ja lasteaiarühmade kokkupuuted;

välditakse õpetajate ja õpilaste kogunemist, koosolekud (õppe- ja pedagoogilised nõukogud) tehakse veebipõhisena;

suletakse Lääneranna raamatukogu Metsküla haruraamatukogu;

edasi lükatakse Lihula spordihoones 13. veebruaril toimuma pidanud juunioride Eesti meistrivõistlused Kreeka-Rooma, naiste- ja vabamaadluses;

Lihula noortekeskus ja Koonga noortetuba KoKo on suletud, tegevust juhendatakse veebis. Lõpe, Kõmsi ja Varbla noortetuba töötavad ainult koolipõhiselt;

lükatakse edasi ühised väljasõidud ja ürituste korraldamine;

lükatakse edasi ühised väljasõidud ja ürituste korraldamine;

hallatavate asutuste töötajatele ja asutustes viibivatele täiskasvanud külastajatele kehtib maski või visiiri kandmise kohustus. Andmed: Lääneranna Teataja

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 5513 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid oli 717 ehk 13 protsenti kõikidest proovidest.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus nakkus tuvastati 306 inimesel. Ida-Virumaale lisandus 97, Tartumaale 72, Järvamaale 31, Saaremaale 27, Raplamaale 26 ja Võrumaale 23 viiruspositiivset. Mujale maakondadesse tuli juurde alla 20 viiruskandja.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on riigis 576,1 ja esmaseid positiivseid tulemusi tehtud testide koguarvust 11,6 protsenti.

Hommikul oli haiglates ravil 451 COVID-19-patsienti.

Eestis on surnud 486 koroonaviirusega nakatunut.