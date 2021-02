Mäeeraldise pindala on 85,82 hektarit, sealhulgas laiendusalale jääv osa, ja selle teenindusmaa 155,77hektarine. Keskmiselt soovitakse aastas kaevandada 275 000 kuupmeetrit maavara, mille kasutusvaldkond on üld- ja tee-ehitus. Luba kehtib 15 aastat.

Keskkonnamõju hindamisest selgub, et piirkonna pinnase veerežiimis ei ole suuri pikaajalisi ega pöördumatuid muutusi ette näha. Võimalikud muutused on ajutised ja jäävad karjääri territooriumile. Säilib senine kraavivõrk.

Arvestades eelmainitud kinnistute lähedust, teeb Pärnu linnavalitsus keskkonnaametile ettepaneku täiendada kaevandamisluba lisanõudega. Selle kohaselt on karjääris töötada lubatud esmaspäevast reedeni 7–18. Muul ajal, nädalavahetustel ja riigipühadel on töö keelatud.

Pärnu maakonna planeeringus on märgitud, et Potsepa liivakarjäär on esimese kategooria maardla ala, kus maavarade kaevandamine on soodustatud, kaevandatakse juba praegu ja mõistlik on seda jätkata.