Sule nimetas hea küljena, et intensiivravi vajavate patsientide arv pole viimastel nädalatel kasvanud. “Kuid täna saavutasime siis selle numbri, mida ma arvasin, et saame ehk nädala lõpuks: 500 patsienti statsionaarsel ravil,” rääkis Sule. Hommikuse seisuga vajas Eestis haiglaravi 507 koroonapatsienti.

Sule märkis, et võrdluses Läti ja Leeduga peaks meil sama haigestumuse juures olema statsionaarseid patsiente 800 kuni 900. “See on see, mis juhtus nendel sarnase nakatumuse pealt ja mis püsib tänaseni,” lausus ta.

“Selles mõttes võib öelda, et meil üles ehitatud tervishoiusüsteem, mis ei koosne ainult haiglaravist, tervikuna töötab hästi,” hindas Sule. “Alati võib paremini, aga objektiivne hinnang on, et me saame päris hästi hakkama.”