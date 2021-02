Maakonda lisandub noorte esinduskogu

Tori valla noortekogu esimese kooseisu valimised on plaanis eeloleval kevadel, et kohalike noorte huvide eest seisev 11-liikmeline esinduskogu saaks juba suvel tegutsema asuda.

Tori abivallavanema Jana Malõhi sõnade kohaselt on senine tegevus näidanud, et omavalitsuses on rohkelt tegusaid noori, kes on valmis ja tahavad kaasa rääkida nii valla arengus kui noori puudutavas. Nii vallavalitsus kui volikogu soovivad loodava kogu kaudu kaasata noori senisest enam otsustusprotsessidesse.