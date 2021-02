Ainsa objektina on Tori vald seni toetanud Sindi õigeusu kiriku taastamist. FOTO: Urmas Luik

Tori vallas enne 1944. aastat ehitatud, riikliku kaitse all mälestisi ja miljööväärtuslikel aladel asuvaid ehitisi saab nüüd korda teha omavalitsuse abiga. Nii otsustas Tori vallavolikogu sel nädalal. Tegu on omamoodi pretsedendiga, kuna teadaolevalt on niisugust toetust seni rakendatud vaid linnades.