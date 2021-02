Libedus on toonud meedikutele ja politseile tööd juurde

Pärnu haigla kommunikatsioonispetsialist Margit Suhhostavets sõnas, et libeduse tõttu on erakorralise meditsiini osakonda pöördujaid tavapärasest tunduvalt rohkem. “Töötajatel on praegu käed-jalad tööd täis,” ütles ta ja lisas, et inimesed peaksid praegu olema väga ettevaatlikud.

Pärnu patrullitalituse juhi Henry Murumaa jutu järgi on nad saanud mõne teate liiklusõnnetustest, kus inimesed ei ole õnneks vigastada saanud. “Ennelõunal juhtus õnnetus Tootsi alevis, kus põrkasid kokku buss ja prügiauto,” lausus ta ja lisas, et tee oli õnnetuspaigas libe.

Lõuna paiku teatati politseile, et Suigu–Tootsi teel on sõiduauto sõitnud teelt välja ja Vihtra külas lebab auto kraavis katuse peal. “Viimastel tundidel on ilmaolud muutunud tõesti keeruliseks. Mitmel pool sajab jäävihma, mis võib muuta teed väga libedaks,” selgitas Murumaa ning palus autojuhtidel olla eriti ettevaatlik ja valida oludele vastav sõidustiil.

“Riigiteede hooldajad on täies koosseisus väljas, et teha libedustõrjet kõikidel teedel. Kuid siiski tuleb arvestada, et libedustõrje võtab aega ja jätkuv jäävihm võib nurjata kogu seni tehtud töö,” ütles transpordiameti maanteehoiu teenistuse direktor Raido Randmaa. “Liiklejatel palume võimalusel lükata sõit edasi.”

Kui sõitu edasi nihutada ei õnnestu, tuleb sõidukijuhil praegustes ilma- ja teeoludes arvestada, et pidurdustee on kolm kuni neli korda pikem kui suvistes tingimustes. Transpordiamet palub juhtidel hoida tavapärasemast suuremat pikivahet.

Transpordiamet kuulutas kell 13 välja rasked ilmaolud. Jätkub lume- ja libedustõrje, kuid osa riigiteid võib libeduse tõttu jääda raskesti läbitavateks. Raskeveoki juhtidel palutakse võimaluse korral oodata ilma paranemist parklas. Prognoosi järgi võivad rasked ilmaolud kesta homse hommikuni.