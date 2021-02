Kroonviirus leiti igast viiendast proovist, suri kolm haiget

Pärnu haiglas viibib ravil 26 koroonapatsienti, kellest üks intensiivravil. Uusi COVIDi-haigeid lisandus kolm. Suri kolm koroonaviirusega nakatunud inimest. Kokku on Pärnu haiglas manala teed läinud juba 40 COVID-19-haiget.

Terviseameti Lääne regioon jälgib 1355 inimest, kellest 366 on nakatunud ja 989 lähikontaktsed.

Amet jälgib kümmet Pärnumaa kollet, neist suurimad kolm ettevõtte oma, kus kõikidesse on lisandunud uusi nakkusjuhte.

Terviseameti Lääne regiooni juhi Kadri Juhkami teada ei ole sel nädalal laustestimisi plaanis. Tema sõnul ei saa öelda, et Pärnumaal läheb hästi. “Osa maakondade platoo on meie analüüside põhjal petlik,” märkis Juhkam, kelle jutu kohaselt arutati seda teemat eilsel terviseameti staabikoosolekul.

Küsimusele, kas riigipühalgi ei saa läbi koosolekuta, vastas Juhkam, et terviseametil pole pühi ega nädalavahetusi pandeemia algusest peale. “Esmaspäeviti, kolmapäeviti ja reedeti on koosolek, olgu või vabariigi aastapäev,” täpsustas ta.

Ehkki praegu on Pärnumaal nakatumisnäit madalam kui riigis tervikuna, on terviseametil kogemus, et kui mujal Eestis nakatumus kasvab, siis jõuab see viitega ikkagi siia. “Eesti on nii väike – kõik, mis mujal toimub, mõjutab meidki,” tõdes ta.

Ehkki spaad ja koolid on kinni, on näiteks Saaremaale (kus on kõrgeim nakatumisnäit) Juhkami jutu järgi juurde tulnud lasteaedade ja ettevõtete koldeid, pered ja töökohad on nakatumuse kasvu taga.

“Koolivaheaeg kestab, peredega sõideti välismaale, sealt võib uusi juhte tulla,” nentis Juhkam ja tõdes, et sotsiaalne suhtlus on aktiivne, paljud käivad endiselt külas või saavad kokku.

Terviseamet staabikoosolekud toimuvad kolm korda nädalas, ka siis, kui on riiklik püha. FOTO: Urmas Luik

Probleeme esineb ka ettevõtetega. “Kui üritame tuvastada ettevõtete kollete lähikontaktseid algfaasis, siis meile ei taheta neid anda. Hambad ristis edastatakse paari inimese nimi. Kui aga ettevõttes kolle laieneb, alles siis saame lähikontaktsete nimekirja. Algus on ikka väga raske,” selgitas Juhkam olukorda ja lisas, et see masendab. “Me võime naba paigast pingutada, aga meie töö üksi ei muuda näite.” Ta rõhutas, et nakatumisnäitaja oleneb siiski kodanikest ja nende käitumisest.

Kui valitsus seab täna uusi, karmimaid piirangud, hakkab tulemusi Juhkami arvates nägema paari nädala pärast.

Viimase 14 päeva nakatumisnäit 100 000 pärnumaalase kohta on 555. Juba kolmes maakonnas on see üle 1000: Saare maakonnas 1533, Ida-Virus 1049 ja Harjumaal 1000. Madalaim püsib nakatumine endiselt Läänemaal (342).

Pärnumaal sai eilsel riigipühal esimese vaktsiini üheksa inimest, teise süsti saajaid ei olnud. Kokku on kroonviiruse vastu esimese kaitsesüsti saanuid 5807 ehk 4,3 protsenti elanikest. Kaks süsti on tehtud 2064 inimesele ehk 2,4 protsendile.

Viimase ööpäevaga analüüsiti Eestis 4939 koroonaviiruse testi, neist osutus positiivseks 1154 ehk 23,4 protsenti testidest.

Enim positiivseid testitulemusi lisandus Harjumaale, kus koroonaviirus tuvastati 672 inimesel, neist 511 inimest elab Tallinnas. Ida-Virumaale lisandus 177, Tartumaale 57, Lääne-Virumaale 55, Saaremaale 49 ja Võrumaale 26 nakatunut. Mujale maakondadesse alla 20.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on riigis 850,8 ja esmaste positiivsete tulemuste protsent 14,3.

Haiglatesse lisandus 77 COVID-19-haiget. Kokku on riigis haiglaravil 504 koroonapatsienti, kellest intensiivravi vajab 41 ravialust. Neist juhitaval hingamisel on 26 inimest.

Ööpäevaga suri kümme koroonaviirusega nakatunud inimest vanuses 57–91 aastat. Üldse on Eestis surnud 557 koroonasse nakatunut.