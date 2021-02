Liikuma kutsuvate koolide nimekiri sai Pärnumaalt täiendust

Aktiivses koostöös liikuma kutsuvate koolidega töötab liikumislabor välja uusi lahendusi, mis toetaksid nii kontakt- kui kaugõpet. Üks eesmärke on rakendada rohkem õuesõpet. “Õues õppides lööme mitu kärbest ühe hoobiga. Koroonaviirus levib õues kehvasti ja ohutu vahemaa hoidmine tuleb lastel seal hoopis kergemini välja. Pealegi on teadusuuringud näidanud, et õuesõpe soodustab nii õpitu omandamist kui ka ainete lõimimist ja seoste loomist. Ning kõige krooniks kaasneb õuesõppega palju rohkem liikumist,” rääkis Kull.

Äsjased uuringud kõikjalt maailmast on näidanud, et koroonaaegne koduõpe on muutnud lapsed üksildasemaks ja nende elustiili istuvamaks ning soodustanud meeleoluhäireid ja terviseriske. Liikuma kutsuvad koolid otsivad lahendusi nenndelegi probleemidele. Ühtlasi soovivad koolid kodust õppetööd mitmekesistada. “Mängulise tegevuse ja liikumisega lõimitud õppetöö, väikesed sirutuspausid ja õppides õues käimine, kas või taskuhäälingut kuulates, on üks viis seda probleemi lahendada,” lausus Kull.