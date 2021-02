Enammakstud tulumaksu tagastab amet 1. oktoobriks. Tagastamise kiirus ei sõltu deklaratsioonide esitamise järjekorrast. Praeguseks on maksuotsus tehtud ligi 30 000 inimese kohta.

Seni esitatud deklaratsioonide põhjal tuleb tulumaksu juurde maksta 13 miljonit eurot. Teist aastat on tulumaksudeklaratsiooni esitades võimalik tagasisaadav raha kohe annetuseks suunata. Seda võimalust on kasutanud 2500 inimest, kes on kokku annetanud 109 000 eurot.