Seadus lubanuks Mikk Tarrastel poole rohkemgi relvi omada

Läinud nädala alguses alustati Lihula külje all verevalamise korraldanud Mikk Tarraste üle kohtupidamist. FOTO: Mailiis Ollino

Mõrtsukas Mikk Tarraste relva­arsenali iseloomustanud Pärnu Raba lasketiiru pidaja, kvalifitseeritud relvainstruktor ja kunagine kaitseväelane Priit Paulus tõdeb, et nii suure relva- ja moonakoguse omamises pole midagi iseäralikku. Ta toonitab, et tulirelv ei saa olla kuri, paha, hirmus ega lase ise: relv on ese.