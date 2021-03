Samuti on mudilased tervemad kui varem, kuna rangete reeglite mõjul on kahanenud muude viirushaiguste põdemine.

Kihnu kooli direktori Jana Ruubeli sõnutsi töötab nende majas lasteaias üks liitrühm, mille nimekirjas on 14 last, kellest kohal käib kaheksa–üheksa. “See arv ei ole tavapärasest väiksem, pigem on Kihnu tulnud seoses koroonaga juurde lapsi, keda me esialgu ei osanud siia lasteaeda oodata,” ütles Ruubel.