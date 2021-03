Tori sild suletakse ehituseks seitsmeks kuuks

Tori silla ehitamisel lähtutakse põhimõttest, et see ei jääks arhitektuurimälestiste kõrval domineerima. FOTO: Urmas Luik

Tori rahvamajas pidanuks üleeile õhtupoolikul toimuma avalik arutelu Tori silla ehituse keskkonnamõju üle, kuid see koliti koroonaviiruse tõttu veebi. Vormimuutus ei seganud mõttevahetust ja kohalikud said teada, et ajutist autosilda ehitustööde ajaks ei tule ja silla välimuse suhtes ei saa nad kaasa rääkida.