Linn soovib jätkata võitlust varestega

Pärnu linnavara- ja heakorrateenistuse juhataja Karmo Näki sõnul on loetletud piirkondades vareslaste pesi palju ja nende pidev arvukuse tõus ohustab elanikke. “Haljasaladel viibivad lapsed on eriti ohustatud, eriti Vana-Pärnu metsapargis, seal asub mänguväljak,” ütles ta. Juhataja leiab, et pesade järjepidev eemaldamine ja pesaokste kärpimine on vajalik, hoidmaks vareslaste arvukus tasakaalus ja tagamaks inimeste turvalisus.