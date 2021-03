Politseireidid jõuavad jõusaalidesse

Jätkuvad korrakaitsjate kontrollkäigud toidupoodidesse, tanklatesse, ühissõidukitesse, aga ka väiksematesse ettevõtetesse, kuna on täheldatud, et väikepoodides ja tanklates kantakse maske vähem kui kaubanduskeskuses. “Igas poes ei ole turvatöötajat, kes maski kandmise meelde tuletab. Samuti võib maskita poodlemise põhjus olla selles, et inimene mõtleb, et käib ainult korraks sees ja midagi ei juhtu, kuid praeguses olukorras on tõenäoline haigestuda igal pool,” nentis politseiametnik. Samal ajal kontrollitakse ka desinfitseerimisvahendite olemasolu.