Tomatid jõuavad Võiste aiandist Pärnu poodidesse Tallinna kaudu

Tellijale

Aprillis valmib sellekevadine esimene saak, mis jõuab kaubanduskettide kaudu tarbijani, igal punasel ja vaarikroosal viljal eristamiseks peal käsitsi pandud kleeps kohatunnusega “Võiste aiand”. Vaid kollased tomatid jäävad kleepsutamata, sest selliseid peopesa­suurusi mürakaid Euroopa Liidu lõunaosariikidest meile ei veeta.

Veidi üle 18 aasta tagasi loodud pereettevõtet veavad isa ja poeg, osaühingu juhatuse liikmed Viljar ja Mirko Metsaoru. Isal on praktiline kogemus, pojal infotehnoloogia teadmised. Tandemit toetab naispere: Viljari abikaasa Annely Metsaoru ja tütar Marleen Metsaoru ning hooajal palgatakse abikäsi. Aprillist novembrini valmib keskeltläbi 200 tonni tomateid ja iga päevaga kogub töö aiandis üha kiirust.

Mirko Metsaoru jutu järgi on nende kasvuhoonesse istutatud ­taimed ette kasvatatud Soomes, kus seeme külvati mulda detsembri ­keskel. Kaks kuud hiljem vahetasid tomatihakatised riiki ning veebruari lõpus moodustusid juba esimesed ­kobarad.

“Tegime kalkulatsiooni ja leid­sime, et spetsiaalse kasvuhoone ehitamine taimede ettekasvatamiseks pole tasuv. Soomlastel on mitme põlvkonna kogemused ja töö robotiseeritud ja meile on tähtis istiku kvaliteet,” lisas noorem Metsaoru.

Tegime kalkulatsiooni ja leidsime, et spetsiaalse kasvuhoone ehitamine taimede ettekasvatamiseks pole tasuv. Soomlastel on mitme põlvkonna kogemused ja töö robotiseeritud ja meile on tähtis istiku kvaliteet. Mirko Metsaoru, OÜ Weissi juhatuse liige

Kui palju raha on läinud täis­automaatse kasvuhoone peale, ei ­hakanud vanem Metsaoru kokku ­arvama, ütles vaid, et palju. Ajakohastamise hüpe oli nii võimas, et viis Häädemeeste vallast Weissi aiandi 2019. aastal Äripäeva gasellide tippu. Võrreldud perioodil suurenes pere­ettevõtte käive topelt ja ärikasum üle kümne korra.

Tomatitoodangu omahinnast üle poole moodustavad küttekulud, ülejäänu aga bioloogilised väetised, kastmisvesi, tarvikud. Viljad peavad sõitma Võistest 150 kilomeetri kaugusele Tallinnasse, kus on kesklaod, mille kaudu need kaubandusreeglite järgi tarbijateni jõudmiseks laiali jagatakse.

“Kõige huvitavam ongi see, et Pärnu poodidesse tuleb meie kaup ­läbi Tallinna. Me ei saa otse viia, sest kauplustele oleks see lisakoormus, kui nad peaksid iga tootjaga suht­lema. Nii käibki kõik keskladude kaudu,” nentis Mirko Metsaoru.

Viljar Metsaoru meenutas taas­iseseisva Eesti aja algust, kui Võiste aiand kasvatas köögivilja, püüdis ­läbi lüüa roosidega, hiljem amplilille­dega, kuid jäi pidama tomatitele, leides turumajanduses oma niši.

Aprillis valmib sellekevadine esimene saak, mis jõuab tarbijani kaubanduskettide kaudu. FOTO: Mailiis Ollino

Päikesekaare kõrgenedes astub kevad jõudsalt lähemale, kalendri järgi algab tärkamise aastaaeg 20. märtsil. Istutushooajaks valmistub teiste hulgas ka Pärnu linnas Kabriste külas Audruranna aiand, mis kasvatab ­kevad- ja suvelille- ning tomati- ja ­kurgitaimi. Selleski veidi alla poolehektarise kasvupinnaga aiandis on veebruari keskpaigast kibekiire tööaeg.

“Võõrasemasid pakume esime­sena, neid on eri sorte ja ligemale 5500 taime. Kui ilm lubab, siis 20. aprilli paiku saab meie kasvatatud taimi juba välja istutada,” rääkis Angela ­Jürgenson, kes abikaasa Aare Jürgensoniga aiandit peab ja hooajal paar paari abikäsi lisaks vajab.

Kunagise edumajandi Pärnu ­Kaluri kolhoosi aiandist kujunenud kasvuhoones kirendavad lillevalikut peenra-, rõdukasti- ja amplitaimed. Tellimuse järgi kasvatab Jürgensoni pere ka tomati- ja kurgitaimi ning tellijad eelistavad kodumaiseid, maitselt häid Jõgeval aretatud sorte.

Tomat läheb mulda nädala pärast, kurki ei ole me veel külvanud. Angela Jürgenson, Audruranna aiandi pidaja

“Tomat läheb mulda nädala pärast, kurki ei ole me veel külvanud,” avaldas Angela Jürgenson.

Kuni taimed kodukasvuhoonetesse jõuavad, on Audrurannas nendega veel palju tööd, sealhulgas ümberistutamine pottidesse, mis annab taimele kindluse transportimisel.

Tori vallas Tabria külas kõrgub Ristivälja-Kõrisoo talu juures üheksa kasvuhoonet, kus on kümneid tuhandeid kevad-, püsiku- ja amplilille­taimi, 100 sorti roosiistikuid. Müüki jõuavad nii need kui suvelilletaimed 21. hooaega alustanud OÜ Tootsi Aiandi kaubamärgiga.

Osaühingu juhatuse liige Tarvo Alvet ütles, et pereaiandis on kibekiired päevad, amplitesse on lilletaimed juba istutatud ja kui kevad tuleb soe, saavad ostjad rippvaasid mais õue panna. Aprilli keskpaigast pakub Merje ja Tarvo Alveti pereaiand võõrasemataimi, mis kannatavad jahedamatki ilma. Praegu annab taimedele kasvusoojust pellet ning mida päikselisem päev, seda vähem tuleb kasvuhooneid kütta.

Läinud märtsis koroonapandeemiast jagusaamiseks kehtestatud eriolukord ei andnud Tarvo Alveti sõnutsi nende aiandile tagasilööki, sest mai algusest sai see läbi ja siis läks rohenäppudel ja aiailu loojatel kiireks.