Kasvuhoonekohvik ja lagumajade taaskasutus jõudsid nutikamate roheideede sekka

Lääneranna tegusate noorte tiim KUPKO on võtnud nõuks panna Lihulas Eestis esimesena toimima kuppelkasvuhoonesse rajatud kohvik. KUPKO meeskonna liige, Lääneranna noortekeskuse noorsootöötaja Eliise Tiidussalu rääkis, et tegu polegi ainult kohviku kui teenusega, vaid eeskätt noortele võimaluste loomisega: see oleks koht, kus noored õpiksid ise söögikraami kasvatama ja arendaksid keskkonnasäästlikku mõtteviisi.